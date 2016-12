Se niega a pagar peaje por mal estado de la Transchaco

VIDEO. Un conductor se negó a pagar el peaje en la ruta Transchaco (ruta 9) por el mal estado de la vía. Esto coincide con una publicación en la que se talla el pésimo estado del trazado.

Robert Reimer publicó en su cuenta de Facebook un video en el que se puede observar cómo el conductor se niega a pagar el peaje ya que la ruta está en mal estado.

“Ayer (por el martes) en el peaje de Pozo Colorado me negué a pagar el peaje. La ruta 9 está tan descuidada que no se puede llamar ruta internacional y único acceso a Bolivia. No tienen el derecho de cobrar por algo si no brindan el servicio que deben. Era de suponer, que me multen luego. Lo tengo todo filmado. Me saldrá más caro pero hice ruido y espero que haya más gente que exprese su disgusto por tanta indiferencia hacia los contribuyentes”, escribió en la publicación.

Como era de esperar, la rebeldía le costó la documentación de una infracción por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

El vídeo completo se encuentra abajo:

Esta demostración de rebeldía coincide con la publicación de un material audiovisual denominado “RUTA 9-Por mal camino”.

El vídeo fue elaborado por Menó Films y hace un recuento de la historia de la vía que cruza la Región Occidental.

Además, demuestra las pésimas condiciones en las que se encuentra la vía.

El vídeo se encuentra abajo: