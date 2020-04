Salum niega vinculación con Sandra Quiñónez

Karim Salum negó rotundamente violar la cuarentena y aseguró que la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, no tuvo contacto alguno con él desde su viaje.

Karim Salum, hermano de Osvaldo Salum, gerente de una empresa del ex presidente de la República Horacio Cartes, sostuvo en la tarde de este viernes que desde su llegada al país guardó estricta cuarentena sanitaria y que se puede comprobar con el circuito cerrado de su vivienda.

"Yo no salí de mi casa desde que llegué de mi viaje", expresó el empresario. Además, insistió en que él jamás presentó problemas en guardar confinamiento. "Es una información falsa, y el cambio de lugar no me afecta ya que siempre guarde aislamiento", señaló Salum.

El empresario negó cualquier nexo con la Sandra Quiñonez, en relación a guardar el aislamiento en su domicilio, desde su llegada de EEUU.

"No niego que conozco a Sandra, pero de cenas o eventos, yo no hablé con ella para gestionar nada",declaró Karim. Que además, reconoció que sí tiene alguien en su empresa que es amiga de la fiscal general, pero que el no usó tal contacto.

Sin embargo, explicó que sí mantuvo comunicación con el ministro de Asuntos Internacionales Federico González.

Explicó que el certificado médico por el cual se autorizó que guarde la cuarentena en su domicilio lo envió al propio González.

“Yo pregunté qué se podía hacer por mi caso, ya que vengo de zona de riesgo, y por mi salud. Me dijeron que debía relatar mi situación, mis problemas respiratorios y el doctor Osvaldo Tenace me recomendó hacer la cuarentena aislado. El documento llevó mi chofer y le entregó al guardia del ministro por que él no estaba”, dijo.

Posteriormente, alegó que envió la copia de certificado a González, por WhatsApp, y que este le confirmó recibir el documento”, puntualizó.

Salum arribó al país con otros 155 connacionales gracias a un vuelo humanitario realizado por la compañía Eastern Airlines de Estados Unidos.

Tras la declaración del ministro de asesor de asuntos Internacionales, de que agentes policiales buscaron al empresario de su domicilio por supuestamente no guardar la cuarentena obligatoria, ahora se encuentra en aislamiento preventivo en la sede de la Secretaría Nacional de Deportes, en una habitación en la que está solo.