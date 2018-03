Salud no cuenta con fondos para reconstrucción de nosocomios

Las construcciones y refacciones del Hospital de Calle'i San Lorenzo, así como el del Nacional de Itauguá se encuentran en paro por la falta de pago del Ministerio de Salud a la empresa constructora.

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) realizaba varios trabajos de refacción y construcción en el Hospital de Calle’i de San Lorenzo, así como en el Nacional de Itauguá, pero la firma Alfa y Omega, que está a cargo de las labores, decidieron suspender las obras por falta de pago.

El referente de la constructora, Víctor Sánchez, indicó que no pueden trabajar sin los desembolsos necesarios. Además, refirió que la medida no se dio con motivos de generar presión, sino que directamente no se puede avanzar con las obras sin el dinero ya que los atrasos datan de octubre del 2017.

Hasta ahora la deuda de Ministerio de Salud con la constructora es de aproximadamente G. 4.300 millones y para continuar con las labores en los dos nosocomios se solicita G. 1.021 millones. Por otra parte, Sánchez indicó que el paro de las actividades fue comunicado a los directores de los centros asistenciales.