Salud justifica fin de fases

Para reactivar la economía y velar por la salud mental de la población, el Ministerio de Salud recomendó el fin de la cuarentena.

Teniendo en cuenta el contexto internacional y el de Paraguay con respecto a la pandemia del coronavirus, desde Salud ven oportuno ampliar la cantidad de actividades económicas y sociales posibles.

De esta forma, "se busca el mejoramiento de la situación financiera de la población y el cuidado de la salud mental, sometida a gran estrés por los meses de lucha precedentes", explicaron.

Tal como expresó más temprano el Dr. Guillermo Sequera, el fin de las fase de la cuarentena no significa en ningún sentido que la pandemia haya terminado. "Se inicia una nueva etapa en la cual el cumplimiento de las normas básicas. Este comportamiento es la clave para continuar con éxito el gradual levantamiento de las restricciones", explicaron.

Por ende, reiteran que es obligatorio el uso de tapabocas, el lavado frecuente de manos y el distanciamiento físico de dos metros. "La cuarentena no ha terminado, el covid sigue entre nosotros, no nos relajemos, no demos un paso atrás", instan desde la cartera de Estado.