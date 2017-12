Salta nuevo caso de acoso sexual en la binacional Itaipú

Una exfuncionaria de Itaipú sacó a la luz de un nuevo caso de acoso sexual del que fue víctima. Sostuvo que recibió todo tipo de presiones para desistir de una demanda y finalmente fue desvinculada de la institución.

Este martes, Norma Cardozo, exfuncionaria de Itaipú, llegó hasta la Cámara de Diputados para entregar a la diputada Olga Ferreira, las pruebas de un supuesto caso de acoso sexual del que fue víctima en la binacional en el año 2013.

La mujer comentó que trabajó en la entidad por 8 años, pero tras el hecho y su denuncia en el ámbito laboral, la desvincularon sin justificación alguna.

Acusó del hecho a Gustavo Andrés Ramírez Afara, quien le insinuó que si no "conversaba" con él, no podría ser "salvada" de la próxima lista de empleados desvinculados de la entidad. Ella no respondió a su intento de extorsión.

Dijo que denunció la situación ante otro de los superiores, Arturo Giménez, quien mirándola de pies a cabeza simplemente le manifestó: "Quién luego no te va a querer tantear".

Fue entonces que comenzaron a hacerle la vida imposible, al punto de que fueron convocados sus dos hermanos, que también prestaban servicios en la binacional, para advertirles que si ella hacía público el caso, ambos se verían afectados.

Comentó que le ofrecieron varios puestos de trabajo alternativos, en empresas que prestan servicios para el binacional con un buen salario, a fin de no exponer el caso. Dijo que ella grabó una conversación y aún cuenta con los mensajes que recibió, lo que finalmente hizo llegar a la diputada Olga Ferreira, quien señaló que solicitará informes a Itaipú sobre la investigaciones que se realizaron sobre el caso.

Este caso se suma al de Mariza Irigoyen, que días atrás formuló una denuncia similar, pecisamente contra Arturo Giménez .

