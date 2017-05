En junio el salario mínimo aumentaría entre G. 78.500 a G. 98.200

El ministro de Trabajo, Guillermo Sosa, estimó que el salario mínimo tendrá un incremento entre el 4 al 5 por ciento, según el porcentaje de la inflación que se dio en los últimos meses.

El salario mínimo vigente es de G. 1.964.507. Sosa aseguró que los estudios arrojan que el porcentaje de la inflación creció entre el 4 a 5 por ciento, por lo que este mismo valor incidirá en el sueldo base.

En un contacto con Noticias Paraguay explicó que sería irreal aumentar el salario de acuerdo a lo que exigen algunos sindicatos, que va del 25 por ciento.

"En una situación hipotética en que se conceda esto, se disparará la inflación y los precios subirían más de esto, lo cual no servirá de nada la modificación. Será una gran victoria, pero pan para hoy y hambre para mañana. Con una política seria y sustentable, con el aumento del próximo mes no ocurrirá esto", explicó el ministro.

Así también, afirmó que hay dos tipos de sindicatos "los que se sentaron a trabajar con nosotros y los que buscan confrontaciones y protestas". Con los primeros se logró llegar a esta política salarial en un diálogo social.

Por su parte, aseveró que algunos grupos sindicales exigen reivindicaciones que no corresponden, pero los respeta. No obstante, hay otros que "no quieren participar en el diálogo social".