Sacerdote da detalles sobre sesiones de exorcismo en Paraguay

La Iglesia Católica paraguaya formó una Pastoral para atender casos donde personas necesiten exorcismo. Este equipo pide a la gente trabajar en la prevención y no exponerse a artes oscuras o fiestas como Halloween.

El sacerdote Francisco Silva, dio detalles sobre la apertura de un equipo Pastoral, a través de la Arquediócesis, que se centrará en asistir a personas que presenten signos de albergar un espíritu maligno y necesiten una sesión de exorcismo para liberar a la misma.

El trabajo de este grupo, que será conformado por referentes de la Iglesia, buscará en primer lugar determinar si la persona en cuestión presenta un comportamiento sobrenatural, y para ello, trabajarán en conjunto con profesionales psicólogos y psiquiatras.

El sacerdote indicó que uno de los indicios más comunes de las personas que tienen algún espíritu maligno es que hablan en diferentes idiomas, incluso en dialectos muy antiguos, tienen una fuerza descomunal o expresan conocimientos muy profundos de cosas muy específicas.

Además se debe analizar el comportamiento de esta persona ante los elementos sacramentales como la cruz o el agua bendita.

Por otra parte, llamó a las personas a ser cautelosas y no exponerse a las artes oscuras, como la futurología o hechicería. Por otro lado, instó a no celebrar la fiesta de Halloween, ya que en esa jornada los que rinden devoción al Satanás realizan ofrendas a dicho ser espiritual. Por ese motivo, pidió a los padres a no exponer a sus hijos a ese tipo de celebraciones.

Más detalles en el video.