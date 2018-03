¿Sabés cuál es la cantidad ideal de consumo diario de la sal?

El Ministerio de Salud está llevando a cabo acciones por la campaña por la Semana Mundial de Concienciación sobre la Sal. Compartieron algunos hechos sobre este fundamental ingrediente, cuyo consumo debe ser moderado.

El ente de Salud recomienda que sólo se debe consumir por día 5 gramos de sal, pero también recomiendan utilizar laurel, orégano, comino y albahaca como un reemplazo en las comidas.

Incluso, aconseja que se quite los saleros de la mesa y también limitar el consumo de alimentos ultraprocesados. Hay que tener además especial atención con los niños ya que se exponen a sufrir complicaciones.

Lo que provoca un exceso de consumo de la sal es hipertensión, problemas cardiovasculares, insuficiencia renal, obesidad, osteoporosis, gastritis que conlleva a cáncer de estómago, y muerte súbita.

Entre fuentes de sodio se encuentran panificados, carnes, hamburguesas, embutidos, quesos duros, enlatados, salsa de soja, papas fritas, pizzas, sopas en sobres, sandwiches, quesos, embutidos y bocadillos. En este sentido, se pide consumir alimentos más naturales y elegir los productos con menos porcentaje de sodio.

“Disminuyendo la sal en las comidas se logra reducir el riesgo de enfermedad cardíaca y por consiguiente, evitar los costos de atención médica innecesarios y exorbitantes asociados con el tratamiento”, alegó el nutricionista Rodrigo Burgos del Programa de Prevención y Control de Obesidad del Ministerio de Salud.

Redondeando, las recomendaciones de la cartera de Salud son:

* Al preparar las comidas, utilizar una cucharadita medidora pequeña.

* Al momento de cocinar, reemplazar el uso de la sal por hierbas naturales como, albahaca, laurel, comino, etc., es otra opción válida para reducir la ingesta de sal.

* Evitar colocar salero en la mesa, de esta manera no se tienta a agregar más sal a su comida.

* Es importante limitar el consumo de alimentos ultraprocesados como los snacks, productos empaquetados, caldos concentrados en cubos, sopas instantáneas, etc.

* Al momento de adquirir productos envasados aquellos que contengan menos sodio.

* Aumentar el consumo de alimentos naturales y frescos, como el caso de las frutas y verduras.