Ruptura no afectará al gobierno de Mario Abdo Benítez, alegan

Juan Ernesto Villamayor señaló que esta ruptura anunciada por Honor Colorado no influirá en la futura administración de Mario Abdo Benítez. Le apena que el presidente de la ANR, Pedro Alliana, responda solo a un sector.

En primer lugar manifestó que se enteró que existe una mesa de negociación y fue por los medios de comunicación que tuvo conocimiento de la ruptura en la Asociación Nacional Republicana (ANR) y no por parte de algún referente del movimiento Honor Colorado.

Lamentó además que Pedro Alliana actúe como un abanderado de un solo sector del partido y no como un congeniador de ideas entre ambos grupos, el cual es su rol como presidente del Partido Colorado.

"La unidad del partido estaba por encima de los intereses de una o de dos personas. Desde Honor Colorado dijeron que la renuncia de Cartes no era ningún tema de debate, por lo que respetaban el disenso", explicó Villamayor para Monumental 1080 AM.

Minimizó que haya una división negando directamente su existencia. "Nosotros invitamos a tomar distancia de las divisiones y Colorado Añetete no provoca ningún factor de separación".

"El líder de Partido Colorado, se llama Mario Abdo Benítez, elegido por el pueblo. El que se quiera levantar, que lo haga por los medios pertinentes", acotó.

Por otra parte, el senador Juan Carlos Galaverna, explicó que con el oficialismo concordaron que más allá de lo que ocurra con la renuncia de Horacio Cartes como presidente, la intención de unidad iba a continuar vigente con el lanzamiento de una sola bancada colorada.

No obstante, desde el propio cartismo con su líder, Horacio Cartes, empezaron a corromper el ambiente con los dichos del mandatario expresados el viernes en donde despotricó contra los que no le permitían dimitir para ser senador. "Al menos es una contradicción flagrante aquella actitud", sostuvo Galaverna para 1020 AM.

El único daño a futuro es la composición de la mesa directiva en ambas cámaras del Congreso, que no estaba siendo negociada, según alegan. "Mi candidatura estaría en jaque", explicó el senador.

Tanto Galaverna como Villamayor no entienden en qué momento hubo la división siendo que el domingo y este lunes al mediodía, exponentes del cartismo ratificaban su compromiso de unión en la ANR.