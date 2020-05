Roque habla sobre su empresa de insumos médicos

El jugador Roque Santa Cruz explicó cuáles son sus vínculos con la empresa que sería adjudicada para producir tapabocas. Confeccionistas denuncian que no tiene registro sanitario.

La Fundación Tesãi hizo un llamado para obtener insumos médicos. Una de las firmas que se presentó fue la de Roque Santa Cruz, Flavors of Americas S.A., del cual es dueño de la parte que se encarga de producir tapabocas y alcohol en gel.

El sector de confeccionistas salió al paso para expresar su repudio ante la eventual posibilidad de que esta firma sea adjudicada.

Denunciaron que Roque no cuenta con documentos esenciales para que se le pida producir el lote de insumos requeridos.

Además, piden igualdad de oportunidades en los concursos del Estado. Según ellos, el Gobierno adquiere productos que los confeccionistas no pueden fabricar.

La Dra. Antonieta Gamarra de Vigilancia de la Salud, confirmó a Monumental que efectivamente la empresa del futbolista no tiene registro sanitario. "Tienen una habilitación de 3 meses y un registro provisorio de tapabocas. Nos trajeron el modelo, pero aún no tienen ese registro".

No obstante, desde Tesãi se consideran una empresa privada por lo que no tienen motivos para realizar licitaciones públicas. "Las compras las hacemos a través de concursos de ofertas", comentó el Dr. Fernando Bittinger, director Ejecutivo del hospital que trabaja de cerca con Itaipú Binacional.

Fundación Tesãi no está obligada a realizar una licitación pública, dicen "Una entidad privada puede comprar de cualquier lugar. En nuestro caso no estamos obligados a hacer una licitación pública, las compras hacemos a través de concursos de ofertas"

El mismo Roque Santa Cruz salió al paso de las declaraciones diciendo que todo está en regla y que para este llamado no necesitan registro sanitario porque "los tapabocas son de uso sanitario".

"Estamos haciendo bien las cosas", refirió en exclusiva para Monumental 1080 AM. Acotó que no quiere afectar a los confeccionistas y que no siente que sean una amenaza para ese sector.

La polémica no termina ahí ya que la sociedad anónima que forma parte Roque es integrada por Ricardo Tavarelli, el exarquero de Olimpia, y el libanés Walid Sweid quien tiene estrecho vínculo con el vicepresidente Hugo Velázquez y es investigado por presunto financiamiento de terrorismo.

Roque habló al respecto: "Walid está dolido. Quiso llevar la empresa en Brasil y al final debe estar soportando este tipo de acusaciones".