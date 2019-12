Roque donará su camiseta a 'Maravilla CCP'

Luego de que Roque Santa Cruz se haga eco de la conmovedora historia de un joven que donará su riñón a su hermano, el jugador olimpista donará su camiseta para que la familia la rife.

Mientras Julio 'Maravilla CCP' Ovelar estaba con su hermano a quien donará su riñón, recibió una llamada.

"Veíamos la tele y me llaman. Me preguntaron si era 'Maravilla CCP' y se presentó Richard Ortiz. Me dijo que estaba con Roque Santa Cruz y que demasiado se rieron de mi video", relató Ovelar.

De inmediato hicieron una videollamada en donde él cerrista y su hermano olimpista captaron el gesto de los astros olimpistas. Se comprometieron a donar dos remeras que serán sorteadas a través de rifas, de esta forma la familia tenga dinero para la compra de medicamentos para el día de la operación.

La historia comienza el día después del Superclásico. Ovelar viraliza un video en donde graba un camión de una marca de lácteos que representa Santa Cruz. "Aposté toda mi plata, espero tu camiseta para que recupere todo", bromeó el hombre.

No obstante, en medio de estas risas hay un trasfondo conmovedor. 'Maravilla CCP' tiene un hermano que es olimpista y tiene problemas renales. Julio no dudó en ningún momento en donar su riñón a su familiar, aunque necesitan dinero para la compra de medicamentos que requiere la intervención.

La operación está programada para el 10 de diciembre en el Hospital de Clínicas. Y tras el llamado de los jugadores, ya tienen dos camisetas de Olimpia para rifar.