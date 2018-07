Robo en Asunción: Utilizó gas pimienta para evitar aprehensión

Un sujeto aparentemente robó la cartera de una mujer que acabó de salir de un banco en Asunción. Vecinos lograron impedir su cometido, no obstante, se quiso defender con un gas pimienta.

Una mujer realizó una transacción en un banco. Mientras caminaba por la calle, en la zona conocida como Villa Corina de Asunción, un sujeto le quita su cartera y sale corriendo del sitio.

Los vecinos observaron el hecho y aprehendieron al sospechoso quien intentó defenderse con un gas pimienta, pero sin ningún éxito. Varias personas estuvieron sobre él quien quedó inmovilizado.

Al hablar, el hombre tiene un acento que no pertenece a este país y no se puede confirmar de dónde es oriundo ya que no tenía ningún tipo de documentación. Quedó a disposición de la Comisaría 8ª Metropolitana.

El gas pimienta es utilizado para la defensa personal. Generalmente, el blanco son los ojos ya que de esta forma, produce ardor e irritación que culmina en una ceguera temporal. "Es muy raro que haya utilizado este elemento", enfatizó el comisario Santiago Martínez para Noticias Paraguay.

Todos los detalles, abajo: