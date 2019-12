Roban comedor en Ñemby

Presuntos delincuentes ingresaron a un comedor, forzando el portón mecánico y dañando los candados en la madrugada de este jueves. Se alzaron con G. 10 millones y tres tragamonedas.

La propietaria manifestó que llegó hasta el establecimiento aproximadamente a las 5 de la madrugada y encontró dañado el portón, rápidamente llamó a la comisaría y junto con agentes policiales ingresaron al local , hallando que se llevaron toda la recaudación.

Los delincuentes movieron las cámaras del circuito cerrado para perpetrar el robo y se alzaron con todo el dinero en caja, que totaliza G. 10 millones, no dejaron una sola moneda en la caja. Además se llevaron tres tragamonedas.

La mujer explicó que el monto en caja era para el pago de aguinaldo de su asistente y además para cuestiones de viaje.

"Hasta las tragamonedas se llevaron. Me perjudicaron muy grande porque me mato trabajando para que se lleven todo", indicó la propietaria.

A poco metros también se registró un millonario asalto a un supermercado, según las evidencias de los agentes policiales no se trataría de la misma banda que realizó los golpes.