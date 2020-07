Roban auto a una madre con su hijo adentro

La delincuencia y la inseguridad se ha vuelto un constante en casi todo el mundo, esta vez una mujer fue víctima de delincuentes en Argentina. Se robaron su auto con su hijo adentro. Las imágenes son impactantes.

Imágenes del circuito cerrado revelan cuando la madre baja de su vehículo para cerrar el portón, cuando fue sorprendida por dos desconocidos que a la fuerza y con violencia ingresaron a su vehículo y se llevaron su auto. La víctima trató de detener a los hombres y a golpes les gritaba que su pequeño estaba ahí, finalmente los hombres aceleran y tiran al suelo a la mujer.

El vídeo con audio es aterrador, se escucha el grito desesperado de la madre "Mi nene está dentro, por favor", la mujer cae al suelo y vuelve a levantarse notablemente golpeada pero corriendo tras su hijo. "Los perseguí por toda la calle, hasta donde me dieron las fuerzas caí y seguía gritando", reveló la angustiada mujer.

"No me importó que tuvieran armas, sentí que me robaban toda mi vida, no me importó el auto, porque ya sentí que me moría" expresó en parte de su relato. Finalmente los delincuentes bajaron a unos 200 metros al niño de 6 años, afortunadamente ileso, sin embargo la madre tuvo algunas fracturas en la pierna tras su caída.