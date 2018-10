Riera no soportó y estalló contra Paraguayo Cubas en el Senado

En la tarde de este jueves, el senador Enrique Riera estalló contra Paraguayo Cubas, a quien advirtió que si se cruzan en la calle lo dejará irreconocible. "Ni 100 como él me van a hacer callar", manifestó.

Cubas reveló ante el pleno del Congreso que Riera iba a pedir a su 'patrón' un avión prestado para viajar a Encarnación, si no se lo proporcionaban en el Congreso. Esto desató la furia de Riera, quien dijo que las gotas llenan el vaso y lanzó todo tipo de amenazas contra su colega de Cruzada Nacional.

"Ni Paraguayo Cubas, ni 100 como él me van a hacer callar. No van a callarme, mucho menos un payaso como este... Aquí, en la calle, en su casa, en mi casa, en la cancha, con luces apagadas o prendidas; un día nos vamos a cruzar y no le va a reconocer ni su mamá en la foto si le llego a agarrar. No es una amenaza real, son hechos concretos cuando uno llega a un límite", expresó Riera ante sus colegas.

Señaló que mientras Cubas mete a todos dentro de la misma bolsa, con la misma transparencia que pretende transmitir debería contar la historia de su vida, contando como le trató la dictadura. Habló de la primera esposa de Payo, su hija, se preguntó qué paso después con la pareja de su primera esposa, y hasta mencionó un hecho de violación.

El exministro de Educación señaló que Horacio Cartes en su amigo y cuando estuvieron juntos en el gobierno cientos de veces le pidió su avión con un piloto y combustible, y lo volvería a hacer.