Riera no se rinde y pide aclaratoria a jueza electoral

Enrique Riera no se resigna, ahora pide una aclaratoria ante el rechazo del amparo que planteó para jurar como senador activo y que no lo haga Rodolfo Friedmann.

Riera confirmó a través del Twitter que presentó un recurso de aclaratoria contra la resolución de la jueza María del Carmen Novais, quien rechazó in limine su recurso de amparo para jurar como senador activo en reeamplazo de Horacio Cartes, quien hoy tiene una incompatibilidad por ejercer la presidencia de la República.

Sostuvo que al parecer hubo una confusión, ya que la magistrada rechazó estudiar el pedido, atendiendo a que Riera interpuso una acción similar un día antes ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

Sin embargo, Riera sostiene que no se trata del mismo pedido, ya que en la primera acción atacaba que Rodolfo Friedmann no fue proclamado como senador y por lo tanto no podía jurar, mientras que el recurso de amparo que debía resolver Novais era contra la resolución de Fernando Lugo, quien convocó a Friedmann para jurar este sábado en la Cámara de Senadores.

Sigue candente la situación política de la Cámara Alta, ya que continúa la incertidumbre a un día del juramento. En el caso de Nicanor Duarte Frutos, si bien le fue concedido el amparo para jurar como senador, el presidente del Congreso, Fernando Lugo, no dio señales de que acatará la disposición de la jueza electoral.