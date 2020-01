Revelan nuevos audios que manchan a Camilo Soares

El abogado de Mario Ferreiro aprovechó un espacio en La Lupa para develar nuevos audios en donde aparentemente Camilo Soares tramó la imputación contra el exintendente.

El abogado Guillermo Ferreiro, afirmó que cuentan con audios donde Camilo Soares supuestamente habla de que haría denuncias a cuotas y anticipa todo lo que ya ocurrió, nombrando varias autoridades

El letrado sostuvo que cuenta con prueba contundentes que incriminan a Soares y afirmó que la Fiscalía no presentó elementos contundentes que incriminen a Mario Ferreiro quien ahora es imputado por coacción y lesión de confianza.

“Ya estamos diseñando todo, la fiscal está haciendo lo que tiene que hacer, se le va caer todo encima, se le va masacrar”, dice al menos 4 audios que corresponderían a Soares.

En los audios se escuchan claramente cuando este menciona conversaciones directas con Horacio Cartes y además donde este reconoce que Cartes habría financiado la campaña política del exintendente.

“Yo no quiero agarrar plata viva de Horacio porque eso va generarme alguna dependencia”, expresa supuestamente Camilo en una de las grabaciones filtradas . Además indica que en realidad artes y Mario nunca se reunieron y que fue él quien actuaba de mediador.

“El problema es que yo necesito saber como moverme. Yo le escribí a Cartes: “Hola presi no me dejan otra opción, y Cartes me responde hola Camilo, Plan B entonces “, dice en otro de los audios.

Por su parte Guillermo Ferreiro aclaró que desconoce la veracidad de los vídeos sin embargo pide que se sometan a pericia ya que esto comprueba lo que desde un principio sostenían. “El amenazaba a todos y pedía dinero todo el tiempo” manifestó.