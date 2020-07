Retamozo: "Bacchetta, ¿será que está haciendo campaña?"

El director de Puertos, Ramón Retamozo, es uno de los que tiene que dejar su cargo, según el senador Enrique Bacchetta. Salió al paso y dijo que el legislador se estaría preparando para su campaña para ser presidente.

Ramón Retamozo, cabeza de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), se hizo eco de lo que dijo Enrique Bacchetta una vez que renunció a su cargo de líder de la bancada de Colorado Añeteté

Comentó que él tiene la oportunidad de convocar a todas las autoridades del movimiento con el fin de expresar sus disgustos, sin embargo, optó por hacerlo en público.

"Bacchetta está molesto con el presidente, pero no puedo hacer acusaciones así no más. Es fácil ensuciar a la gente", comentó Retamozo para La Lupa de Radio Monumental 1080 AM.

El martes Bacchetta lanzó polémicas declaraciones pidiendo la cabeza de varias autoridades, entre estas, la de Retamozo.

Según el titular de Puertos, el legislador se está preparando para su campaña con fines de llegar a la presidencia de la República, tal como una vez lo expresó.

Más temprano habló el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y dijo que respeta las declaraciones de su correligionario pero aclaró que no removerá del cargo al ministro Julio Mazzoleni ni a Eduardo Petta, ambos criticados por Bacchetta.