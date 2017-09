Resultados de FTC no conforman

Responsables de la Seguridad Nacional se reunieron con integrantes de la Cámara Alta, donde coincidieron en que los resultados de la FTC no conforman. Sin embargo, no analizaron la posibilidad de su eliminación.

En la mañana de este miércoles se llevó a cabo una reunión para tratar la situación de Seguridad Nacional y alcances de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC). En la misma estuvieron presentes senadores, entre ellos el presidente del Congreso Nacional, Fernando Lugo, el ministro de Defensa, Diógenes Martínez, y las distintas autoridades encargadas de seguridad del país.

En la reunión hablaron de los alcances que la FTC tuvo hasta el momento en los operativos de lucha contra el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), y otros grupos amados que se establecieron en el norte del territorio nacional.

El objetivo principal de la reunión estuvo sustentado bajo cuatro ejes temáticos.

- Las estrategias utilizadas por la FTC, para el combate contra los grupos armados y los resultados que han arrojado los mismos.

- La violación de los Derechos Humanos, por parte de los miembros de la FTC.

- Presupuesto General de Gastos de la Nación, en cuanto a seguridad nacional.

- El último punto se basa en la visión del futuro de la FTC y las necesidades reales que presenta la ciudadanía.

Según Fernando Lugo, la población, tanto como los poderes del Estado creen que los resultados obtenidos por la FTC no son los deseados y hasta ahora no lograron conseguir mayores logros en su misión de devolver la paz a la ciudadanía. De la misma forma, indicaron que se vislumbra un futuro similar en los operativos del agrupamiento, si estos no se ven reforzados en su totalidad.

Así también, el senador refirió que durante la reunión no se trató el proyecto de ley que trata la eliminación de la FTC, y que aún se contempla la aprobación del presupuesto solicitado para esta agrupación.

Además, indicaron que la soberanía del país no se ve afectada por los ingresos esporádicos del grupo armado Primer Comando Capital (PCC). A su vez, mencionaron que se cuenta con los recursos necesarios para detener a los guerrilleros y que con las nuevas estrategias tácticas pensadas podrían conseguir la eliminación de los grupos armados.

