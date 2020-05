Restaurantes anuncian volver por más de que no estén habilitados

En la Fase 2 de la cuarentena inteligente, el sector gastronómico anunció que retornará, por más de que no estén habilitados. Se resisten a quebrar y dejar sin empleos a decenas de miles de personas.

Alrededor de 21 restaurantes que integran el Núcleo de Empresarios Gastronómicos del Paraguay, lanzaron la campaña "encendemos el fuego".

La Fase 2, que el presidente Mario Abdo Benítez anunció que se aplicará desde el lunes, no contempla que este sector retorne, pero la situación para el grupo es insostenible.

Respetando el modo covid-19 de vivir y con la intención de salvar el empleo de 140.000 paraguayos, anunciaron que desde el lunes abren sus puertas contra todo pronóstico.

Ellos resaltaron que son uno de los grupos más higiénicos por la naturaleza de su trabajo, por lo que este esfuerzo lo van a redoblar por la situación especial que atraviesa el país a causa del coronavirus.

Arami O'Hara, quien representa al núcleo, criticó que el Gobierno los trate con grupo de ocio siendo que son de alimentos. La justificación del Gobierno es que no se confía en el comportamiento de la gente, comentó.

Se quejó la lentitud de los fondos para empresarios y el porcentaje de facturación no supera ni el 37 % para las firmas que se sostienen con delivery. Aunque lo que realmente levantó la temperatura en el grupo es enterarse de hechos con indicios de corrupción como la compra de insumos.

"En este país si no hacés una medida de protesta, no te toman en cuenta, mientras tanto se debe batallar con todas las cuentas", refirió O'Hara para Monumental 1080 AM.