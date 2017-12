Reemplazante de González Daher no sabe lo que hizo su 'amigo'

Víctor Hugo Paniagua, quien hoy jura como senador en reemplazo del suspendido Óscar González Daher, evitó opinar sobre su 'amigo' porque no conoce su caso a profundidad.

"Es difícil que me crea, pero no estoy bien interiorizado del tema sinceramente... no puedo opinar poruqe no tengo una profundiad de los que hizo, no sé ni lo que hizo González Daher realmente", dijo Paniagua en la sede del Congreso.

Señaló que el legislador suspendido es su amigo y correligionario, con quien siempre compartió encuentros políticos, reuniones y actos. "No tengo una amistad personal profunda, pero es mi amigo", apuntó.

Sobre su asunción como senador, señaló que aún no se preparó para esto, y por ahora viene a asumir por dos meses, tiempo que dura la suspensión del titular.

Dijo que si se extiende el tiempo, en caso de que González Daher pierda la investidura, tendrá que "prepararse" de otra manera.

Paniagua jurará este miércoles como senador en sesión extraordinaria de la Cámara Alta.