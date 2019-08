Reconocen a chofer que aguantó golpes de pasajera furiosa

El Viceministerio de Transporte entregó un reconocimiento al chofer de la Línea 96 que soportó las agresiones de una pasajera que luego se viralizaron.

El viceministro Pedro Britos entregó una placa a Aníbal Constantini, chofer de la Línea 96. También a la empresa entregaron un certificado.

De acuerdo a la justificación de este destaque, se valora la profesionalidad y templanza del conductor ante ese momento difícil que tuvo que atravesar por los golpes que le propinaba una mujer que no quería bajar en una parada obligatoria.

"Destacamos dos cosas, su apego a las normativas del cumplimiento obligatorio de las paradas y su comportamiento ante ese tipo de situaciones", refirió Britos.

También habló Constantini quien humildemente cree que no es para tanto. "Quería que la mujer me entendiera que no podía bajar allí y la sanción que eventualmente podría recibir. Es una multa de G. 3.500.000 que otros compañeros continúan pagando", dijo.