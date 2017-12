Recomiendan no administrar vacuna contra el dengue a ciertos pacientes

Salud Pública comunicó que, según estudios de la OMS, las personas que no han tenido dengue o que no están con dicho diagnóstico no deben ser vacunadas contra dicha afección, ya que puede desarrollar dengue grave.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) comunicó que mientras se aguardan los resultados de un análisis que harán a fondo a la vacuna, se recomienda que esta droga llamada “Dengvaxia” solo se administre a personas que se sabe han sido infectadas con dengue antes de la vacunación. Recientes publicaciones demuestran que dicha vacuna provoca aumento de sensibilidad para desarrollar dengue grave en personas que no han padecido la enfermedad. El comunicado del Ministerio de Salud expresa lo siguiente: El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, comunica y advierte cuanto sigue: Estudios recientemente publicados demostraron que la vacuna actualmente vigente contra el Dengue “Dengvaxia”, del laboratorio Sanofi Pasteur, ha demostrado provocar un aumento de sensibilidad para desarrollar Dengue grave posterior a que una persona la haya recibido. Este riesgo fue observado (según el estudio), en personas que no habían padecido Dengue antes (seronegativos) y que recibieron la vacuna. Ante esta situación, la OMS se encuentra efectuando una revisión completa de los datos publicados, a través del Comité Consultivo Mundial sobre seguridad de las vacunas y SAGE (Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico sobre Inmunización). A la espera de los resultados de esta revisión, como medida cautelar y provisional, la OMS recomienda que “Dengvaxia” solo se administre a personas que se sabe han sido infectadas con Dengue antes de la vacunación. Por lo expuesto, esta Dirección Nacional Vigilancia Sanitaria recomienda que, antes de acceder a esta vacuna, la persona debe realizarse estudios laboratoriales certificados, debido a que si es identificada como seronegativa con respecto al dengue (es decir que no padeció Dengue), NO debe recibir la vacuna. En Paraguay, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social negó su inclusión al esquema nacional, apegándose a la evidencia existente de baja eficacia de la vacuna para algunos tipos de Dengue, y solicitó mayor información sobre la efectividad de la vacuna. La OPS emitió su parecer al respecto, alentando la toma de decisión del Ministerio de Salud Pública por su precaución. La cartera sanitaria se ratifica en su postura inicial de no ingresar esta vacuna a su esquema de vacunación pública, mientras no existan mayores datos sobre su efectividad y seguridad de la misma u otra que ayude a prevenir el Dengue.

