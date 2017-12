Recomiendan no abusar de las comidas en Navidad

La ingesta de comida y bebida en exceso previa a la Navidad o al Año Nuevo, podrían desencadenar en diversos tipos de dolencias estomacales. Por ese motivo se recomienda mesura al consumir los alimentos.

Ingerir abundante y diferentes tipos de alimentos, puede afectar negativamente a su salud y desencadenar en molestias como gastritis, malestar general, nauseas, vómitos, acidez y, en ocasiones, puede desarrollar gastroenteritis.

La alimentación promedio de una persona sedentaria debe contener entre 1.600 a 1.800 calorías. Este numero se duplica en fin de año a 3.000 o 3.500 calorías por día, es decir, el doble de energía de lo que necesita el organismo. Ante esta abrupta ingesta alimenticia, el cuerpo humano sufre diversas alteraciones.

Profesionales del Ministerio de Salud Pública recomiendan que durante estas fiestas se ingieran los alimentos en forma moderada y, en lo posible, no consumir aquellos muy azucarados o salados. En el caso de que las personas padezcan diabetes, se debe reemplazar el azúcar por edulcorante y preferir las cocciones más saludables, sustituyendo la grasa de cerdo por la de origen vegetal (margarina).

Es importante tomar conciencia de que una porción de cada alimento es más que suficiente para que el cuerpo se sienta satisfecho. Esto no significa dejar de comer, sino distribuir mejor los alimentos, en estas deben estar incluidas las frutas y verduras crudas y sobre todo, comer pausadamente.

En lo que respecta a las bebidas alcohólicas, los galenos aconsejan no no tomar si la persona tiene su azúcar mayor al nivel de 200, o tienen el triglicérido alto. Aquellas que no se encuentren dentro de este rango, pueden hacerlo con moderación. También recomiendan no consumir alcohol con el estómago vacío, pues puede producir disminución del azúcar.