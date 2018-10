Recién ahora, Zacarías Irún paga IRP

Mencionó que recién en estos momentos ya que "es funcionario público", empezará a pagar el impuesto porque su salario supera los G. 8 millones.

No obstante, pese a que anteriormente también superaba ese monto su ingreso, solo se encargaba de pagar el Impuesto a la Renta Comercial, Industrial o de Servicios, (IRACIS) desde hace 11 años.

"Cuando sos un profesional independiente, vos podés optar en dar la factura y pagar a través del IRACIS", sostuvo para Noticias Paraguay.

El congresista habló sobre el caso por el cual es investigado por el Ministerio Público. Mencionó que los fiscales están siendo movilizados por 'abogados chantajistas' que piden dinero para retirar la acción.

No tengo 16 empresas, la denuncia es de abogados chantajistas", dice Zacarías Irún. Insistió en que no es multimillonario y anunció acciones contra denunciantes. "No soy sinvergüenza, bandido, narcotraficante", manifestó. https://t.co/7wVLdNwetK#NPY #NosConecta pic.twitter.com/XAtt8tS8no