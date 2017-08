Friedmann rechaza audiencia con Cartes en Caazapá

El gobernador de Guairá, Rodolfo Friedmann, no se reunirá con el presidente Cartes para tratar la crisis en su departamento, ya que le parece inoportuno reunirse con el mandatario en presencia de otros gobernadores.

Friedmann indicó a Radio Monumental 1080 AM que no se reunirá con el presidente de la República, Horacio Cartes, en la gira que realiza el mandatario este viernes por el departamento de Caazapá, ya que no lo recibirá en privado.

A su criterio, no necesita de una audiencia para hablar con el presidente sobre la situación tensa que se tiene en la Gobernación y calificó de inoportuno mantener la reunión en presencia de los gobernadores Derlis Maidana (Misiones) y Avelino Dávalos (Caazapá).

Firedmann indicó que la audiencia se iba a realizar en torno a una gira política y que eso no es lo que pretende para hablar con el presidente Cartes, sobre todo lo que ha pasado en la Gobernación desde el pasado 3 de marzo.

“Espero que me pueda recibir en forma privada, no quiero que esté nadie, ni un colega o asesor suyo. No sé cuál pueda ser el temor de conversar mano a mano de todo lo que está ocurriendo”, refirió.

Además indicó que para él no es el lugar correcto para hablar con el mandatario, ya que si hay una buena voluntad, el encuentro se puede hacer en Muruvicha Róga. Tanto el gobernador como sus asesores, consideran que hay algo más detrás de una audiencia en donde participarán otros jefes departamentales.