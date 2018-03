Reaccionó violentamente contra víctima por choque que él mismo provocó

Un hombre que hizo un adelantamiento indebido y provocó un choque, bajó de su vehículo para agredir brutalmente contra el afectado. Lo amenazó de muerte con un revólver e incluso le propinó culatazos.

El hecho ocurrió el viernes 23 de marzo en San Lorenzo a las 23 horas, aproximadamente. La víctima decidió hacer pública este martes su denuncia debido a que desea identificar a su agresor.

Este desconocido se apeó de su rodado con un arma de fuego y obligó a bajar al afectado para propinarle patadas, golpes de puño y culatazos que provocaron 30 puntos en la cabeza y en la frente.

Tras dos minutos de ataque, los vecinos se aproximaron al lugar para separarlos, según relató el denunciante quien pidió el anonimato.

"Luego de que me obligue a abrir mi vidrio, me rompió la boca y la frente, aunque no recuerdo bien lo que pasó. Los vecinos del barrio fueron quienes me salvaron", explicó para Telefuturo.

Todos los detalles, abajo: