Raudales por todos lados: Somos parte del problema

Con cada lluvia, circular por Asunción, así como la mayoría de las ciudades aledañas, es un caos. El agua gana las calles, convirtiendo a muchas de ellas en verdaderos arroyos tan caudalosos que arrastran con facilidad vehículos de más de una tonelada.

Las quejas siempre son las mismas, contra los municipios por la falta de gestión e inversión en un sistema de desagüe pluvial adecuado. Sin embargo, gran parte del problema somos los propios ciudadanos, y ahí no se vale las críticas a terceros.

No arrojar basura a la calle

Según meteorología continuarán las lluvias, en estos momentos obreros de Servicios Urbanos trabajan arduamente en la limpieza de las rejillas. Seamos conscientes