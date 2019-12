Ratifican prisión para 'Cucho'

El supuesto narcotraficante Reinaldo Javier 'Cucho' Cabaña seguirá en la cárcel de Tacumbú luego de que una jueza rechace su pedido de prisión domiciliaria.

La jueza Alicia Pedrozo rechazó el pedido de arresto domiciliario planteado por la defensa de Reinaldo Javier 'Cucho' Cabaña.

Este lunes, 'Cucho' estuvo en el Palacio de Justicia pidiendo que revoquen la cárcel por arresto domiciliario. Presentó la lista de 10 acreedores, así como otros elementos.

Según justificaron sus abogados, ya culminó el año de tiempo que tuvo el Ministerio Público para recolectar datos con el fin de presentar acusación y solicite juicio oral.

NOTA RELACIONADA: Solicitan arresto domiciliario para Cucho Cabaña

"No entiendo la postura de la magistrada. Obstrucción y peligro de fuga, justifica. Si la hay, no iba a presentarme por esta vía. No hay evidencias, ni hacen su trabajo. Estoy tranquilo", refirió al salir de la sala judicial al conocer el dictamen.

Con este fallo en contra, 'Cucho' Cabaña continuará recluido en la cárcel de Tacumbú.

Él está siendo investigado por supuesto narcotráfico luego de que se lo considere como el líder de una banda que trafica estupefacientes en el Este del país. Cayó en el marco del Operativo Berilo en septiembre del 2018. Junto a él también cayeron policías, funcionarios del Ministerio Público e incluso el diputado Ulises Quintana.