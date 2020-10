Quíntuple homicidio: Marabel reconoce un solo asesinato

Bruno Marabel se hizo cargo de un solo homicidio este miércoles durante su juicio oral, el mismo es acusado del quíntuple asesinato ocurrido en una casa de Asunción en el 2018.

El juicio oral y público contra Bruno Marabel y la coprocesada Araceli Sosa Díaz continuó este miércoles, Marabel es el principal sospechoso de la muerte de su pareja sentimental Dalma Rojas, de 23 años; su suegra, Elva Rodas; su suegro, Julio Rojas Delvalle, y sus hijos, dos niños de 4 y 6 años.

Sin embargo Marabel se declaró culpable de un solo asesinato y alegó que no tuvo nada que ver con los 4 decesos. "Yo maté a mi suegro y lo volvería a hacer", sostuvo con plena serenidad.

El terrible crimen se remonta al 8 de octubre del 2018, donde se encontró 5 cuerpos en una vivienda de la capital, actualmente conocida como la casa del horror.

"Cuando yo estaba en el taxi y estaba viniendo, ahí recién yo me enteré que también se le sacó de adentro a ellos. O sea, la Policía estaba y primero salió que se le sacó a Julio Rojas del frente, y unos minutos después también aparece que se le sacó a la familia, y ahí recién me enteré, pero no sabía que estaban ahí", expresó Marabel.

Se espera que el juicio oral continué el próximo lunes a las 07 de la mañana.