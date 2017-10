Quieren castigar con 3 meses de cárcel a bromistas que llaman al 911

Un proyecto de ley busca tipificar los tipos de llamadas falsas, como las bromas, que ingresan al sistema 911 y castigar a los autores con penas de hasta tres meses de cárcel sin posibilidad de libertad bajo fianza.

En los próximos días la Cámara de Senadores analizará un proyecto de ley para castigar con penas de cárcel de hasta tres meses a personas que llaman al sistema 911 para hacer bromas o insultar a los agentes que recepcionan las denuncias.

La nueva legislación tipificará las diferentes llamadas que no correspondan a una denuncia sobre un hecho delictivo o un pedido de auxilio, ya que debido al volumen que ingresa al sistema, en muchas ocasiones se saturan las líneas y ponen en espera a personas que realmente están en una emergencia.

En el 2016 el sistema 911 recibió poco más de 4 millones de llamadas, de las cuales el 90 por ciento fueron bromas.

La legislación actual castiga con hasta cinco años de cárcel por contactar al 911 y notificar un hecho punible que en realidad no existe. Un claro ejemplo son las falsas amenazas de bomba donde se mueve a todo el sistema policial. Actualmente no hay una ley que castigue la amplia variedad de llamadas que entran al sistema y que no corresponden a una situación de emergencia.

