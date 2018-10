¿Quién dijo que todo está perdido? Chofer es el nuevo héroe sin capa

La imagen de un chofer de la Línea 12 ayudando a un pasajero con discapacidad se hizo viral en las últimas horas. Miles de internautas compartieron la foto alabando la acción del conductor.

Las redes sociales se convierten en objeto de rápida circulación de noticias buenas o malas. En este caso la noticia es más que destacada, ya que se trata de una foto publicada por un internauta en Facebook, en la cual se observa a un chofer de ómnibus de la Línea 12, ayudando a bajar a uno de sus pasajeros en silla de rueda.

El usuario Juan Acuña, decidió destacar la noble acción del conductor haciendo pública la foto en su muro de Facebook con la frase. "La imagen habla por sí sola, mis respetos al chofer de la línea 12, no todo está perdido en el país".

El heroico chofer fue identificado como Adán Móises, quien recibió todo tipo de elogios por su acto, poniéndolo como ejemplo para muchos choferes, que muchas veces evitan subir a personas con alguna discapacidad a su unidad.

A pesar de la renovación de flotas del transporte Público, muchos de estos nuevos vehículos no cuentan con rampa inclusiva. Así también existen unidades que cuentan con el sector reservado, pero los mismos choferes no cumplen con la normativa al no alzar a personas con algún tipo de imposibilidad.