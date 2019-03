Querey: "Es lógico que instituciones protegen a Messer"

Tras descubrir que un escribano vinculado a Seprelad no dio aviso a las autoridades ante la comparecencia de Messer, el senador Jorge Querey alega que existe una protección en beneficio a este prófugo de la justicia.

El miembro de la comisión especial del Congreso que está tras los pasos de Darío Messer, indicó que existe una protección institucional, "no sé si política o judicial", que permite al prófugo recorrer campantemente el país o cruzar las fronteras.

"No me sorprende para nada (que un funcionario vinculado a Seprelad no dé aviso sobre la presencia de Messer). Sí resulta grosero que se movilice libremente pese a que tenga orden de captura internacional y es buscado en alerta roja", expresó el senador para Noticias Paraguay.

Otro hecho que criticó el legislador es que las autoridades realizan allanamientos y procedimientos en busca de evidencias de las personas que están vinculadas a Messer, sin embargo, no existe ninguna acción de ir tras los pasos del procesado por lavado de dinero y organización criminal. "No hay noción ni de las propiedades que tiene", acotó.

Por otra parte, reprendió al Ministerio Público ya que ellos teniendo mayores recursos e infraestructura que una simple comisión bicameral, tengan menores datos sin profundizar sobre el caso y el paradero de Darío Messer.

Este viernes la fiscal Liliana Alcaraz allanó una escribanía en Salto del Guairá. En este edificio, el 12 de noviembre del 2018, Darío Messer firmó un poder otorgado a su defensora Leticia Bóveda. El escribano es Miguel Alberto Bareiro y era agente de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). Aún con toda esta responsabilidad, el funcionario no dio aviso a la Policía ni a la Fiscalía.

