Proyecto de ley busca eliminar a los parlasurianos

Dos diputadas presentaron un proyecto de ley que busca eliminar la elección de parlasurianos. Esto debido a que representan un gran gasto al Estado y la labor que realizan es intrascendente para el país.

Las diputadas Kattya González y Norma Camacho presentaron el martes un proyecto para eliminar el Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur.

En comunicación con Radio Monumental 1080 AM, la diputada González mencionó que con la propuesta también se buscará que se asigne a ciertos congresistas para que representen al país cada vez que el Parlasur convoque a una reunión, por lo que ya no serán necesario pagar cerca de G. 35 millones todos los meses a representantes por sesiones que se convocan esporádicamente y que no tienen ningún beneficio o efecto a los Estados miembros del Mercosur.