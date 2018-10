Procurador dice que no encontró motivos para rescindir contrato

Desde la PGR, indicaron que se recurrió a la ‘suspensión de obras’, ya que no encontraron motivos válidos para la rescisión de contrato con Mota Engil. Cancelar el contrato sería contraproducente para el país, afirmaron.

El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Sergio Coscia, manifestó a Radio Monumental 1080 AM que la figura jurídica tomada por el Gobierno fue la de la suspensión de obras del metrobús y no la de rescindir el contrato con la contratista Mota Engil, ya que el análisis hecho por la PRG determinó que no existe una causal válida para suspender el contrato.

“La figura jurídica es la suspensión de las obras, no hay suspensión de contrato. La figura de la rescisión es lo que jurídicamente evitamos, porque no existe la causal”, refirió. Coscia acotó que se tenía que ser serio a la hora de tomar una decisión con respecto a la empresa, ya que una rescisión sin un causal plenamente identificado, jugaría en contra en lo que respecta a la seguridad jurídica del país para los inversores, además podía ser causal de demanda.

Por otra parte, aclaró que al respetar el contrato hasta el 23 de diciembre, no se está aceptando de manera alguna el motivo esgrimido por la contratista, de que no pudieron avanzar con los trabajos debido a que se realizaron todas las expropiaciones que correspondían, ya que eso se discutirá en la instancia que jurídicamente corresponda.