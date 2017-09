Primera piloto paraguaya abandona su pasión: "Me obligaron a dejarte"

Letizia Ruiz, la primera piloto comercial paraguaya y primera comandante de línea aérea, fue obligada a renunciar. Reveló todos los acosos y asedios que tuvo que enfrentar, y que finalmente la enfermaron.

Letizia fue una de las mujeres que rompió esquemas en nuestro país, al convertirse en la primera piloto comercial y comandante de línea. Pero por el solo hecho de ser mujer debió enfrentar constantamente dificultades, por la discriminación de las personas de su entorno laboral, según denunció en su red social.

A través de su cuenta de Facebook, hoy comunicó su sentida despedida de la aviación, su gran pasión, con la que convivió durante 24 años, y trabajó por 22 años para "una empresa comercial donde la enfermaron".

Explicó que por causa de una enfermadad, médicos y familiares le hicieron comprender las consecuencias, aunque siente que podía haber volado 24 años más.

Pero lejos de culpar a la profesión, Letizia apunta de forma directa a su entorno laboral, en donde su mayor pecado fue haber nacido mujer. Afirmó que sufrió todos tipo de maltratos, inclusive físicos.

"En todos estos años he sufrido asedio moral, acoso sexual, discriminación, bullying, maltrato verbales y físicos, mentiras, persecuciones de todo tipo, por todo y mucho más te pido perdón con lágrimas de sangre a ti, amada y tan añorada 'AVIACION' por no estar más contigo".

"Perdón! tu no fuiste la culpable que esté enferma ,si no las personas que están en este medio, que hacían de todo como te mencioné, para que te deje, pero me aferraba más a ti. Si resistí estos 22 últimos años, lo hice por mi pasión a ti, pero mi cuerpo no pudo aguantar más el repudio, amenazas y demás", apuntó.