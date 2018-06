Presidente de ANR: "HC se siente utilizado y maltratado por Añetete"

El presidente del Partido Colorado, Pedro Alliana, manifestó que Honor Colorado se siente "ultrajado y manoseado" por parte de Colorado Añetete desde la campaña electoral. Por ello, se retiraron de las 'negociaciones'.

Alliana comentó lo que le dijo Horacio Cartes, líder de Honor Colorado, sobre el tiempo que pasaron al 'esperar algún gesto' por parte de Añetete, pero en cambio recibieron 'manoseos'.

Aclaró que no pedían absolutamente nada al movimiento. Honor Colorado luchó para conseguir números para el quórum y aceptar la renuncia de Horacio Cartes, no obstante, desde el sector de Mario Abdo Benítez, los senadores no permitían llenar la sala para llevar a cabo la sesión.

"Nosotros mostramos señales y predisposición. Ellos en cambio, nos utilizaron, manosearon y maltrataron en la campaña (por las Generales). No aparecieron por el Partido Colorado por un año y 8 meses", acotó Alliana para la 650 AM.

Además sostuvo que gran parte de la campaña fue financiada por el Partido Colorado e incluso fueron a la proclamación 'porque sabían que Añetete iba a necesitar a HC'.

Esto, según Alliana, podría responder al interés de Mario Abdo Benítez para "quedar bien" con un sector y la opinión pública.