Preocupa caída del Real en Ciudad del Este

Trabajadores de Ciudad del Este expresaron que las actividades comerciales han demostrado una marcada disminución. Alegan que ante la baja cotización del Real frente al Dólar los turistas no visitan a menudo.

Los comercios electrónicos detallaron que la venta de celulares ha frenado completamente. Por otro lado vendedores ambulantes explican que las ventas ya no son las mismas y que están preocupados ya que desde el 2019 las ventas caen en picada.

"Está muy difícil para nosotros. No hay ventas, no hay nada". expresaba una vendedora. Taxistas también manifiestan que como son pocos visitantes, no transportan viajeros y que el ingreso es ínfimo desde diciembre.