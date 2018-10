Policías habrían recibido USD 50.000 para desalojar a campesinos

Una cámara oculta muestra cómo supuestamente un comisario charla sobre devolución de USD 50.000 que le entregaron colonos brasileños para desalojar a campesinos de un inmueble.

El comisario William Giménez habría asistido a una reunión con colonos brasileños en una vivienda. Fue uno de los productores quien captó con una cámara oculta los dichos del policía.

Aparentemente, Giménez solicitó USD 50.000 para proceder a desalojar a campesinos de una tierra, pero como esta acción no se concretó, habló sobre la devolución del monto. Sospechan que esta audiencia no fue reciente, pero los afectados sí aseguran que manejaban informaciones de pagos irregulares desde el 2014, sin embargo, no tenían forma de constatarlo.

Referentes de asociaciones campesinas piden intervención al Ministerio del Interior ante esta falta grave contra la institucionalidad, en caso de ser cierto este hecho.

Todos los detalles, abajo: