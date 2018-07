Policía pagó G. 5.000 millones en 2015 por un software que no usa

En el 2014 a 2015 se llamó a una licitación para adquirir un software que agilice los trámites en el Departamento de Identificaciones de la Policía. Se adjudicó a una empresa, pero tras años el sistema aún no opera.

La adjudicación fue para la empresa Winner de Paraguay que tenía la función de mejorar el sistema informático para la elaboración de cédulas y pasaportes. El pago era de G. 10.000 millones, y se otorgó el 50 por ciento de ese dinero.

Pasaron tres años y hasta el momento, está el esqueleto del sistema, pero aún no está operando y no se sabe cuándo lo hará. Desde la empresa manifestaron que en medio de las labores, recibieron una orden de suspender las actividades, por lo que requirieron la otra parte del dinero.

Desde Identificaciones aún no tienen idea de dónde surgió la directiva y manifestaron que mientras no funcione el sistema, no pueden dar la otra mitad de los G. 10.000 millones.

Por el momento, los agentes deben llevar a cabo la labor de manera manual. Con el sistema que querían adquirir, todo el proceso se digitalizaría y las cédulas estarían listas en menos de una semana, en lugar de los 20 días que actualmente se debe aguardar.

Así también todos los equipos tanto de las dependencias del interior y otras sedes, iban a estar interconectados, informó Noticias Paraguay.

Mientras tanto, la Policía Nacional pagó una multimillonaria suma por un producto que hasta el momento no funciona. El presupuesto de la institución, al menos en este 2018, no contempla el desembolso de los otros G. 5.000 millones.