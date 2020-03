Pobladores de un barrio de Luque hace días no tienen agua

Vecinos del barrio San Roque de Luque reclaman la falta de suministro de agua. Denuncian la falta de respuestas de la Essap.

Pobladores del barrio San Roque de Luque, denunciaron este viernes el pésimo servicio que brinda la Essap, afirman que deben comprar casi a diario bidones de agua, porque no alcanza para la higiene y cocina. Alegaron que la baja presión del agua viene a gotas por la noche o madrugada y ahí que recién pueden juntar algo para el uso diario.

Afirman que los últimos meses han empeorado y que la Essap no da respuestas. "Sentimos una gran impotencia, por que nadie nos explica nada. Estamos en la incógnita". Además expresaron que la total negligencia no aplica la hora de cobrar, ya que las boletas llegan en fecha y deben pagar por un servicio que no tienen.