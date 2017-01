Playas del río en Asunción y alrededores: Llenas de coliformes

Desde el Ministerio de Salud advirtieron sobre el alto porcentaje de coliformes fecales presentes en las playas del río Paraguay ubicadas en el área Central. Cuidado con Sajonia, Itá Enramada, la Bahía de Asunción y más.

La única playa que reúne las condiciones para ser utilizada para darse un chapuzón recreativo es la de Remanso, de acuerdo a los datos recogidos por la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), del Ministerio de Salud.

De las muestras tomadas a 10 playas de Asunción y alrededores, esa fue la única que mostró un bajo índice en la presencia de coliformes fecales en las aguas del río Paraguay.

El ingeniero Luis Leguizamón, director de DIGESA, señaló que las muestras tomadas la semana pasada son contundentes y no es recomendable tomarse un baño en aguas del río Paraguay en las playas de Piquete Cue, Sajonia, Itá Enramada, Villa Elisa y Villeta.

A estas se suman por supuesto las playas de la Bahía de Asunción, que es bien sabido que no se encuentran habilitadas para el baño por ninguna institución.

Explicó, en contacto con la R800 AM, que en los análisis los valores deben estar por debajo de las 500 UFC (unidades formadoras de colonias) por cada 100 cc de agua, y los números obtenidos a lo largo de la Costanera de Asunción son los siguientes:

Cauce Las Mercedes: 40.000 UFC/100 cc.

Cauce Perú: 33.000 UFC/100 cc.

Cauce Antequera: 120.000 UFC/100 cc.

Alcantarilla 14 de Mayo: 13.000 UFC/100 cc.

Por último, aclaró que la institución a su cargo lo que hace es recomendar a las personas a no utilizar estas aguas con fines recreativos, pero sin embargo no tiene autoridad para prohibir. Dijo que cumplen con informar al respecto también a otras instiuciones como la Secretaría del Ambiente (SEAM) y los municipios, que son los encargados de habilitar o no las playas y balnearios del país.