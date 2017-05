Plantean desmonte para combatir al EPP

Desde la ARP solicitaron hablar con los titulares de los poderes del Estado para pedir mayor seguridad en zonas rurales, además piden la modificación de una ley para poder limpiar los montes en lugares conflictivos.

Luis Villasanti, presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), visitó la sede del Congreso para pedir audiencias con los presidentes de ambas Cámaras a fin de hacerles llegar la preocupación de los trabajadores del campo ante los recientes casos de inseguridad.

Villasanti manifestó en conferencia de prensa que piden que los legisladores modifiquen algunas leyes o propongan otras para dar mayor garantía con relación a la seguridad en el campo.

Una de las modificaciones solicitadas consiste en la ley de deforestación. Piden que se pueda proceder a la limpieza de malezas en las zonas boscosas en donde se mueve el grupo armado EPP, pero que esa labor esté a cargo de las fuerzas de seguridad.

Aseguró que esta modificación es necesaria ya que las fuerzas se seguridad siempre indican que no pueden ingresar a los sitios con mucha vegetación debido a que supuestamente el grupo criminal estaría instalado en esos lugares, y a su criterio la preservación de un monte no puede estar por encima de la vida humana.

Por otra parte, recalcó que los productores no están a favor de que la Fuerza de Tarea Conjunta se disuelva, ya que pese a que no reportan los resultados esperados, no están totalmente aplazados, refirió.

Esta es la segunda ocasión en que el titular de la ARP va hasta el Congreso para pedir mayor seguridad para los trabajadores del campo, ya que hasta el momento no hubo una respuesta satisfactoria.