Piloto iraní fue entregado a autoridades de Estados Unidos

El piloto iraní que llegó al aeropuerto Silvio Pettirossi con documentos falsos, fue entregado a las autoridades de Estados Unidos, junto a su aeronave. Él tiene antecedentes por usurpación.

Nader Ali Sabori de 44 años, voló de Bolivia a Paraguay el sábado y tras una alerta del gobierno de Estados Unidos, se logró su detención ya que sus papeles serían apócrifos.

Debido a esto, se dictaminó que sea expulsado del país por lo que fue entregado a los agentes norteamericanos, informó Noticias Paraguay.

El registro de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) indica que Sabori tiene revocada su licencia de piloto desde el 2006. Incluso, posee una condena en Estados Unidos ya que su prontuario indica que se apropiaba de los datos de otros pilotos para volar de forma irregular.

Al llegar a Paraguay en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, se procedió a abrir la aeronave del asiático, pero este manifestó que no tenía las llaves con él. La puerta no podía ser forzada por la complejidad del avión. Tras presiones, cedió y el fiscal Hugo Volpe observó que en el interior no había nada llamativo.

El iraní fue llevado a Estados Unidos en su máquina pilotada por un agente de la DEA. Esto se debe porque la nave es de fabricación estadounidense, pero sin licencia.