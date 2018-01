Piden derecho a réplica por uso de militares, pero no reciben a prensa

La familia del asesor presidencial, Dario Filártiga, quien fue captado utilizando a 14 militares para que realicen labores domésticas, solicitó un derecho a réplica, pero no recibió a la prensa en la puerta de su casa.

En este viaje, el diario Última Hora captó fotos de la vivienda y de la esposa de Filártiga, Gisele Mousques. El martes publicó en sus redes sociales "que era acosada" por un vehículo y que en su momento brindaría su derecho a réplica.

Ese día, sólo fueron fotógrafos para vigilar el movimiento de la casa por el uso de los uniformados. Ya que esta familia no les brinda ni alimentos, captaron el momento en que una camioneta del Gabinete Militar de la Presidencia de la República les acercaba alimentos.

También, ante esto, llamaron a la policía que en menos de cinco minutos estuvo requiriendo a los trabajadores cuál era el motivo por el que estaban en el lugar.

Incluso Mousques manifestó que los periodistas del medio "no tienen el interés de conocer la verdad". Ante esto, la comunicadora Patricia Vargas se constató hasta la vivienda de esta familia para que brinde su versión sobre los hechos.

Ella no fue recibida y solo la grabaron por medio de los militares que están al servicio de este asesor que no tiene ningún cargo que precise de custodia policial y mucho menos militar. Por su parte, no trascendió a la vez que algún miembro de la familia esté siendo amenazada.

Todos estos detalles, abajo: