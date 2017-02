Riera: Clases iniciarán el 23 de febrero pese a amenazas de huelga

Tras una reunión que mantuvieron los ministros de Educación, Enrique Riera y el de Hacienda, Santiago Peña, el titular del MEC mencionó que sólo se cuenta con fondos para un aumento del 7,7 por ciento para los maestros que ganan el sueldo mínimo y unos G. 36 mil millones para el escalafón docente.

Esta situación va en contra de lo que solicitan los gremios ya que piden el aumento del 7,7 por ciento de sus haberes y que en el trascurso del año haya otro del 7,3 para que así se pueda llegar al ansiado aumento del 15 por ciento.

Riera se mostró abierto a negociar con los educadores, no obstante, dejó en claro que las clases iniciarán a como dé lugar el 23 de febrero y los que vayan a huelga sufrirán el descuento en sus salarios, informó la periodista, Clara Acevedo.

No hubo acuerdo y las clases no iniciarán si no hay aumento salarial https://t.co/SCQA4QiOwO

Foto: @FabianCosta1 pic.twitter.com/OB1aTot8wD