Pese a un dolor que dura 5 años, "FTC no puede dejar el Norte"

El Ministro del Interior participa de una homilía en homenaje a Edelio Morínigo, secuestrado hace 5 años. Aclara que por "criterios interpretativos", no se puede reducir la presencia de la FTC en la zona.

El ministro Juan Ernesto Villamayor viajó hasta el departamento de Concepción para participar de una actividad religiosa junto a la familia de Morínigo, quien está privado de su libertad desde hace cinco años en manos de criminales del grupo autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

Él aclaró que existe una mayor coordinación con los agentes operativos de la zona que forman parte de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC). Según dijo, se redoblan los esfuerzos para hacer frente al flagelo del secuestro que mantiene sin noticias a la familia Morínigo y a la familia de Félix Urbieta quien fue capturado por delincuentes en Belén, ciudad del departamento de Concepción.

Debido a estos avances en la comunicación, Villamayor se niega a reducir fuerza operativa en la zona debido a algunos 'criterios interpretativos'.

También dijo que no hay ninguna información reservada sobre el paradero de Morínigo. Directamente aseveró que no tienen datos y en caso de que siga con esa sospecha de ocultar información, "no se justifica guardar un secreto por tanto tiempo".