Pescadores impotentes ante bajante del río Paraguay

La bajante histórica en el río Paraguay afecta a la economía de los pescadores. "No hay nada para pescar, ni siquiera para nuestro consumo y estamos olvidados por el Gobierno, no recibimos ninguna asistencia".

Piquete Cué es una zona concurrida por pescadores, se puede visualizar varios de ellos en sus canoas con las miradas pensativas y sus herramientas laborales, anhelando tener una suerte imperante y pescar algo.

Explican que la situación se torna alarmante, ya que hay casi nula cantidad de pescados, incluso con la bajante, que suele propiciar la facilidad de pesca, se cree que los animales fondean debido al agua fría en la zona.

Los pescadores se encuentran preocupados, debido a que es su fuente de trabajo, señalan que son muy pocos los beneficiados por los programas de ayuda estatal y sin ingresos se acrecienten aún más las carencias.

"No sacamos más peces, ni para subsistir, tampoco hay ayuda y estamos olvidados por el Gobierno, no recibimos ninguna ayuda", expresaba uno de los trabajadores, que mencionó que hace más de 30 años no se registra una bajante así.