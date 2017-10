Perro mató a un niño de 2 años en Caapucú

Un niño de dos años falleció luego de que un perro lo mordiera brutalmente. Aparentemente el can no convive con infantes y se molestó cuando el niño intentó jugar con él.

En la tarde de este domingo, en la compañía Capilla Tuja de Caapucú, se registró un lamentable hecho, cuando la madre de un pequeño de apenas dos años se encontraba charlando con una persona, mientras que el pequeño comenzó a jugar con el perro de la casa. Aparentemente, el animal se molestó y atacó al niño.

Entre el dueño de la vivienda y la madre del menor lograron apartar al perro del niño, quien sufrió severas heridas por las mordidas que recibió. Inmediatamente fue trasladado hasta un centro asistencial de la zona, donde una hora después de confirmó su deceso.

Según declaraciones brindadas por el comisario Milciades Ocampos, jefe de Policía del Departamento de Paraguarí, el menor murió a raíz de la pérdida de sangre que sufrió. Además, refirió que el can no es de ninguna raza temible, pero que su agresividad se debe a que no mantiene contacto con ninguna persona que no sean sus dueños.

Apenas el mes pasado, el presidente de la República, Horacio Cartes, promulgó la ley de modificación de protección animal que pretende la penalización de la conducta de la persona que agrede y maltrata a un animal doméstico, así como también a los dueños de las mascotas que causen daños a terceros. La ley establece la responsabilidad civil sobre los daños y perjuicios que cause un animal hacia un tercer sujeto, y señala que el dueño de la mascota será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa.

MÁS DETALLES EN EL VIDEO