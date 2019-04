Perdió un ojo el 31M: "Vi la muerte de Rodrigo y dije no me pasó nada"

José Emmanuel Alarcón perdió el ojo derecho el 31 de marzo del 2017, a causa de un balín de goma. Comparando su suerte con la de Rodrigo Quintana dice "a mí no me pasó nada".

En la noche del viernes 31 de marzo, Alarcón fue herido por el proyectil, mientras que en la tarde de sábado fue sometido a una intervención quirúrgica para extraerle el ojo. El domingo 2 de abril se enteró de lo peor que dejó el 31M, el joven Rodrigo Quintana falleció producto del atraco de policías a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico.

"Vi lo que ocurrió con él y dije que a mí no me pasó nada. Agradezco que solamente me haya pasado esto", mencionó Alarcón aludiendo a la pérdida del ojo.

Según su relato, ese 31 de marzo vio todo lo que ocurría por televisión, sin embargo, en un momento la transmisión se cortó. Es por eso que llamó un amigo para curiosear qué ocurría cerca. "Estábamos en Caballero y Eligio Ayala (calles del microcentro de Asunción), donde vimos represión. Me pareció raro porque estábamos lejos del Congreso", explicó.

En un momento, ve una turba de personas corriendo, y ahí se pierde de sus dos amigos. Mientras caminaba, sintió un impacto indoloro en la zona del ojo, pensando que tuvo una herida en la pestaña por la sangre que emanaba. Fue hasta la Plaza Uruguaya en donde había un puesto de estudiantes de medicina que atendían a los manifestantes.

"Al ver mi herida, se sorprendieron y pararon a un vehículo X para que me lleve a Emergencias Médicas. Pedí que me llevaran a Clínicas de San Lorenzo donde los médicos me dijeron que ya no iba a ver a través de ese ojo, por lo que a primera hora del día siguiente debía someterme a una cirugía de urgencia", acotó José Emmanuel Alarcón para Algo Anda Mal de Noticias Paraguay.

